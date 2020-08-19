Cowmasters oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Rakiplerini yenmek için şehirdeki en büyük inek grubunu topla. İnekleri toplamak için önlerine gelen her şeyi yıkan bir ekip var. Çünkü bu inekleri kimse zapt edemiyor. Bunun üstesinden ancak profesyonel bir ekip gelebilir. Kendine ve ekibine güveniyorsan kolları sıvama vakti.

Sürün ne kadar büyük olursa o kadar güçlü olursun. Bu şehirde güç ineklerin sayısıyla ölçülüyor. Bu durumda rakiplerini geçmen için güçlü bir sürüye sahip olmalısın. Çiftliğin dönmesi için inekler senin en önemli gelir kaynağın.

Cowmasters renkli tasarıma sahip eğlencenin hız kesmeden devam ettiği harika bir oyun. Çiftlik oyunları ilgini çekiyorsa ve oynamak sana keyif verecekse oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.