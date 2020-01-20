Crazy Climber! oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Yeni bir tırmanma macerasına ne dersiniz? Cevabın evet ise dünyayı dolaşarak zorlu tırmanışlar yapmaya hazır ol. Çünkü sonsuz bir macera seni bekliyor. Yalnızca sen değil rakiplerin de bu oyuna dahil olabilir ve rekabet içinde zirveye ulaşmaya çalışabilirsiniz.

Bonus seviyeler sayesinde en çok elması sen topla ve oyunun kahramanı ol. Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferleriyle siz oyunseverleri oynarken eğlendireceğine emin olabilirsiniz. Ayrıca dünyanın bir çok yerindeki uçurumlara tırmanma hakkına sahip olabiliyorsunuz.

Ama unutmamanız gereken bir konu var: kazmalar delirebilir. Tırmanırken kazmayı uçurumun doğru noktalarına saplaman gerektiğini unutma. Çılgın kazmaların karşısında çok dikkatli olmalısın. En tehlikeli uçurumları tırmanmak hiç de kolay değil. Bu nedenle macera dolu oyunda biraz zorlanabilirsin.

En iyi tırmanıcı olmak konusunda kendine güveniyorsan ve eğlenceye doymak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Sen de bu oyunun bir parçası olmak için oyunu hemen indir ve oynamaya başla. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.