Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Crush Soft Things, arabayla farklı objelerin üstlerinden geçerek bu objeleri ezebileceğiniz ve çıkan ilginç seslerle stres atabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, arabanızla ilerlerken karşınıza çıkan tüm her şeyi ezip geçmek ve puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Farklı yiyeceklerin ve objelerin üstlerinden geçerek onları parçalamalı ve olabildiğince yüksek puan toplamalısınız. Kazandığınız puanları kullanarak daha güçlü araba lastiklerini satın alabilir ve ezebileceğiniz yeni objelerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Arabanızla ezebileceğiniz top, balon, tuğla, süt kutusu, çamur ve ördek gibi birçok farklı nesne yer almaktadır. Bu nesnelerin üstlerinden geçerek onları ezmeli ve puan toplayarak seviye atlamalısınız. Simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Crush Soft Things’i sizde sıkılmadan oynayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.