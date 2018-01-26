Crystalrect, parkur oyunlarının üç boyutlu yatay şekilde oynanan sürümü. iPhone / iPad cihazınızda sonsuz koşu - platform türünde hızlı tempolu oyunlara yer veriyorsanız, sabrın sınırlarını zorlayan refleksleri coşturan bölümlerle dolu bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Tam odaklanma gerektiren oyunda bölüm sonlarını görmek bir yana ilerlemek son derece zor.

Sinir mekanizmanızı alt üst edecek zorlu bölümlerle süslü platform oyununu oynamaya başladığınızda zor bırakacaksınız. Boyutuna göre mükemmel seviyede grafiklerle gelen oyunda karakterin hayatta kalmasını sağlamak için son derece hızlı düşünmelisiniz. Sürekli koşar vaziyette ilerleyen kırmızı elbiseli karakter tuzakları sadece zıplayarak aşabiliyor. Zaman zaman yer çekimine karşı koymak zorunda kalıyor.

Crystalrect Özellikleri: