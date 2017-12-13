iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Cyber Swiper mobil oyunu, oldukça renkli ve gizemli bir uzay atmosferini cihazınızın ekranlarına taşıyan büyülü bir beceri oyunudur.

Cyber Swiper mobil oyununda olağandışı bir maceraya tanıklık edeceksiniz. Oyunun mekaniği oldukça basit olsa da Cyber Swiper mobil oyunu kusursuz grafikleriyle ön plana çıkıyor. Elinize aldığınızda sizi büyüleyecek bir yapısı olan oyunda bir topu yönlendiriyor olacaksınız. Tehlike ve tuzaklarla dolu bir tünelde yuvarlanan topu tehlikelerden korumak için onu sağa veya sola kaydıracaksınız. Görsel bir şölen şeklinde geçen oyunda topun sert engellere ya da lazer ışınlarına takılmadığından emin olun. Cam olan engelleri ise kırarak devam edebilirsiniz. Ayrıca oyun alanında yer alan hızlandırma noktalarını etkin kullanarak ustalığınızı sergileyebilirsiniz.

Cyber Swiper mobil oyunu el becerisini sonuna kadar kullanabileceğiniz bir oyun. Zira oyunun kontrolleri çok hassas. Sadece ekranı sağa ve sola kaydırarak yönlendirme yaptığınız oyunda tepkime hızının çok yüksek olması hata oranını artırırken bir yandan da dar ve zorlu boşluklardan geçmenize de yarayabilir. Sıkılmadan oynayacağınız Cyber Swiper mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirisiniz.