Darts of Fury, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz üst seviye grafiklere sahip multiplayer dart oyunu. Dünya genelinde rastgele seçilen dart oyuncularıyla liglerde mücadele etme heyecanını yaşatan, isterseniz tur bazlı süreye karşı yarışmaya da girebildiğiniz 10/10 dart oyunu.

iOS’u geçelim mobil platformda karşılaştığım en iyi grafiklere, en gerçekçi oynanışa, en zengin içeriğe sahip dart oyunu diyebilirim. Basit kaydırarak atma mekaniği küçük ekranlı iPhone’da da büyük ekranlı iPad’de de oynarken keyif almanızı sağlıyor. Hata kabul etmeyen klasik ’01 oyunu ile salisenin önem kazandığı Round The Clock, oynanabilir modlar arasında yer alıyor. Liglerde yapay zeka yerine gerçek oyunculara karşı müsadele ettiğinizden oyuna daha fazla bağlanıyorsunuz. Maç kazandıkça gelen XP ile daha iyi dartlar satın alabiliyorsunuz ki; ilerledikçe rakiplerinizin de seviyeleri yükseldiğinden zaten yapmak zorundasınız.