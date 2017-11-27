David Villa Pro Soccer, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz ücretsiz futbol oyunu. Belli bir futbolcu üzerine hazırlanan resmi mobil oyunlardan biri. Madrid, Barcelona, NYC takımlarında forma giymiş ünlü forvet David Villa’nın mobil oyununu kesinlikle oynamalısınız. FIFA, PES; Dream League Soccer’dan farklı bir çizgide.

iOS platformunda ücretsiz indirilebilir olan futbol oyunu David Villa Pro Soccer, Pele, Muhammad Ali gibi herkesçe bilinen efsane isimlerin mobil oyununu hazırlayan Cosi Games’den geliyor. Kaydırmaya dayalı kontrol sistemiyle telefonda da tablette de rahat oynanış sunuyor. Oynanış demişken, şut sistemini öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor. İspanya sokaklarında başladığınız yıldız olmak için mücadele verdiğiniz futbol oyununda kariyer yapmak dışında diğer oyuncularla teke tek gelme, turnuvalara katılma, Facebook arkadaşlarınızla kapışma şansına sahipsiniz. Ayrıca mini oyunlar da yer alıyor.

David Villa Pro Soccer Özellikleri: