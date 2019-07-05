Dedi uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sevdiklerinizle yazılı, sesli ve görüntülü görüşebilirsiniz.

Alternatif olarak kullanabileceğiniz yerli bir mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkan Dedi, sunduğu özelliklerle göz kamaştırıyor. Metin mesajları dışında yüksek kalitede sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan uygulamada resim, sesli mesaj, video ve belge gibi dosyaları gönderebiliyorsunuz. Oldukça sade bir arayüz ile tasarlanan Dedi uygulamasında, arkadaşlarınızla grup sohbetleri de oluşturabilirsiniz.