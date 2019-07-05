Alternatif bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, yerli bir yazılım olan Dedi uygulamasını kullanabilirsiniz.
Dedi uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sevdiklerinizle yazılı, sesli ve görüntülü görüşebilirsiniz.
Alternatif olarak kullanabileceğiniz yerli bir mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkan Dedi, sunduğu özelliklerle göz kamaştırıyor. Metin mesajları dışında yüksek kalitede sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan uygulamada resim, sesli mesaj, video ve belge gibi dosyaları gönderebiliyorsunuz. Oldukça sade bir arayüz ile tasarlanan Dedi uygulamasında, arkadaşlarınızla grup sohbetleri de oluşturabilirsiniz.
Dedi uygulamasını rehberinizle senkronize ettikten sonra uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızla anında iletişim kurabiliyorsunuz. Mesajlarınızı uçtan uca şifreleme yöntemiyle koruyan ve güvenli bir şekilde mesajlaşabilmenizi sağlayan uygulamada, dilerseniz kaybolan mesajlar özelliğiyle de mesaj gönderebilirsiniz. İster Wi-Fi isterseniz de mobil internet üzerinden gönül rahatlığıyla iletişim kurabileceğiniz Dedi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.