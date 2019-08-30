Diamond Race 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunudur.

Eğlenceli vakit geçirmek için oynayabileceğiniz sürükleyici oyunlardan bir tanesi olan Diamond Race 3D, rakiplerinizi geride bırakıp bölümleri birinci tamamlamya çalıştığınız bir oyundur. Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Rakip oyuncuları eleyerek ilerlemeniz gereken oyunda zorlu engeller de yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Diamond Race 3D mutlaka beğeneceğiniz bir oyun diyebilirim. Eğer bu tarz bir oyun arayışınız varsa Diamond Race 3D sizleri bekliyor. Kolay bir oynanışa da sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Diamond Race 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.