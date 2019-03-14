Dodgeball.io, hızlı, eğlenceli, bağımlılık yapıcı oynanış sunan battle royale oyun. Türk yapımı mobil oyunlar arasına yeni giren Dodgeball.io'da son hayatta kalan olmak için mücadele veriyorsunuz.

Yüksek kalitede grafikler sunmamasına karşın kısa sürede kendisine bağlayan, oynadıkça oynamak istediğiniz mobil oyunlar vardır. Dodgeball.io, bunlardan biri. Battle royale oyunu olarak platformda yerini alan yapımda arena, spor salonu; karakterler de ilginç kostümler giymiş komik insanlar. Spor salonunda bir daire içerisinde 4 oyuncuya karşı mücadele ediyorsunuz. Kullanabildiğiniz tek silah var; dairenin ortasında bulunan top. Topu herkesten önce kapıp rakiplerinize fırlatıyorsunuz. Sahadaki tüm oyuncuları devirdiğinizde oyun sonlanıyor, altın kazanıyorsunuz. Yani vurulan oyuncu, saf dışı kalıyor.

Dodgeball.io Özellikleri