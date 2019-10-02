Domino Smash için hazır mısın? Seni domino etkisinin ustası yapan bu heyecan verici aksiyonlu bulmaca ile tanış! Domino Smash'in düşürmeli, yıkmalı, darbeli ve çarpmalı dünyasına dalma vakti geldi.

Domino Smash'teki amaç dominoları devirmektir! Bunu, topunun hedefini ayarlayıp onu domino zincirinin başlangıcına fırlatarak yaparsın. Daha ileriye gittikçe, her seviye yeni zorluklar ve çözmesi daha karmaşık bulmacalarla bahisleri artırır. Aldırma! Yeterli pratik ile, dominoları kolaylıkla deviriyor olacaksın.

Dominolar devrilir ve dominolar düşecek! Domino etkisinin ustası olmaya yetecek kadar zeki, hızlı ve fena halde soğukkanlı mısın? Şimdi öğren ve işe koyul!