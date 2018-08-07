Domino, domino taşlarıyla yapılan görsel şovun mobil oyun versiyonu. Sıranın eksik taşlarını koyarak domino taşlarının kusursuzca devrilmesini sağlamaya çalıştığınız eğlence dolu bir mobil oyun. Mobildeki en zor oynaması zevkli domino taşı devirme oyunu; Tam zaman geçirmelik, vakit öldürmelik.

Ketchapp’ın tüm oyunları gibi tamamen ücretsiz diğer bir deyişle kuruş harcamadan keyifle oynayacağınız bir oyun Domino. Odaklanma, zamanlama (refleks de diyebiliriz) ve sabır gerektiren bu oyunda amaç; mümkün olduğunca fazla sayıda domino taşı devirmek. Domino taşlarını dizmekle uğraşmıyor, ufak dokunuşlarla eksikleri tamamlıyorsunuz. Bağlantıyı sağlayan taşlar beyaz çizgiyle işaretlenmiş noktalarda oluyor. Burada ekrana basitçe dokunarak taşı yerine koymuş oluyorsunuz. Biraz erken ya da geç davranırsanız, oyun sonlanıyor ve ikinci bir şans veriliyor.