Double Dragon 4, senelerin eskitemediği nostalji oyunlara ayrı ilgi duyanların keyif alarak oynayacağını düşündüğüm beat ‘em up oyunu. 1987 yılında çıkış yapan, sonrasında filmi de çekilen popüler serinin mobil platforma uyarlanan oyunu da oldukça başarılı. Grafikler, sesler, oynanış, atmosfer, hikaye… Tüm detaylar orijinal oyunla birebir.

Side-scrolling aksiyon oyunu serisi Double Dragon, artık mobil cihazlarımızda. Hem iPhone hem de iPad’de oynayabileceğiniz beat ‘em up (patakla onları) türünde harika bir oyun. Tabii ki zamanının en iyi oyun konsollarında saatler harcamış nesle hitap ediyor. Seriyi takip eden eski nesil için mükemmel, yeni neslin ise fazla oynamayacağını düşünüyorum. Oyunda kaçırılan çocukluk arkadaşınız Marian’ı kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Ninjalar, karate ustaları, sumo güreşçilerini de içine alan, Double Dragon serisinde görülmemiş yeni düşmanların (düşmanların yerine de geçebiliyorsunuz) yanı sıra birçok engel sizi bekliyor.

Double Dragon 4, ekstra çok sayıda mod ve yeni özellikler sunuyor. İlk bölümü ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz.