Double Traffic Race, aynı anda iki arabayı sürmeye çalıştığınız, piksel görsellere sahip araba yarışı oyunu. 100MB altı boyuta sahip kolay oynanışlı araba yarışı arıyorsanız, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan bu yapımı öneririm. Görsellerine bakmayın; kısa sürede kendisine çekiyor ve bağımlısı oluyorsunuz.

Sonsuz oynanış sunan araba yarışında dört şeritli bir yolda hız kesmeden seyreden iki arabayı kontrol ediyorsunuz. Mavi ve kırmızı renkli arabaları birbirinden bağımsız sürebiliyorsunuz. Trafikteki araçlar dışında yolda dikkat etmeniz gereken hiçbir engel yok. Benzininizin bitme durumu da yok. Arabadan kamyona trafikte kendi hızlarında, şeritlerini değiştirmeden ilerleyen araçlara çarpmadığınız sürece sıkıntı yok. Şerit değiştirmek için ekranın sol veya sağ yanına dokunup basılı tutuyorsunuz.