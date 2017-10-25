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Dr. Panda Candy Factory 1.01 (ios)
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  5. Dr. Panda Candy Factory - iPhone ve iPad İçin Çocuk Oyunu

Dr. Panda Candy Factory

1.01
ios
Dr. Panda Candy Factory
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Panda ile şeker fabrikasına giriyoruz.

Dr. Panda Candy Factory, çocuklara yönelik hazırlanmış eğitici mobil oyunlar arasında. Dr. Panda serisinin yeni oyununda şeker fabrikasında makineleri kontrol ediyor, lezzetli şekerlerin yapımına katkı sağlıyoruz. Her zaman olduğu gibi rengarenk görselli, animasyonların öne çıkarıldığı, kolay oynanışlı bir Panda oyunu karşımızda.

Yerinde duramayan sevimli panda dostumuzla bu sefer bir şeker fabrikasına giriyoruz. Yaratıcılığımızı konuşturarak farklı şeker çeşitleri yapmamız isteniyor. Çocukluğumuzun unutulmaz balonlu sakızlarından yediden yetmişe herkesi kendisine çekmeyi başaran çikolataya kadar birçok şeker üretiyoruz. Sınırsız sayıda yöntemle hazırladığımız şekerleri Dr. Panda’nın arkadaşlarına tattırıyoruz. Şekerimize verdikleri tepkiler ise anlatılamaz; izlemeniz gerekir.

Çocukların ebeveynleri ve arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecekleri oyunda zaman sınırı veya puan kısıtlaması yok. Çocuğunuzun iPhone veya iPad’de oynayabileceği güvenli bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

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