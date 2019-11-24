Parkurdaki engelleri aşmak için kendi tasarlayacağınız arabalarla heyecan dolu yarışlara katılacağınız ve bitiş çizgisine ulaşarak çeşitli ödüller kazanacağınız Draw Car 3D, milyonlarca oyun tutkunu tarafından benimsenen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, aklınızdaki arabayı çizerek zorlu parkurlarda yarışmak ve engelleri aşarak birinci olmaktır. Parkurlarda yer alan çeşitli engelleri ve tuzakları aşabilmek için uygun araba modelleri tasarlamalı ve hızla yolunuza devam etmelisiniz. Engelin türüne göre arabanın boyutunu ayarlayabilir ya da farklı şekiller verebilirsiniz. Bu sayede parkurda takılmadan ilerleyebilir ve puan toplayarak bitiş çizgisine ulaşabilirsiniz.

Oyunda kırmızı, mavi ve daha onlarca farklı renge sahip kalem yer almaktadır. Bu kalemlerden yararlanarak engelleri aşmak için tasarladığınız arabaları kolaylıkla çizebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Draw Car 3D’ye ücretsiz olarak sahip olabilir ve eğlenceli analar geçirebilirsiniz.