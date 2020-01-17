Dream League Soccer 2020, FIFPro lisanslı futbol oyunu olarak mobil platformda öne çıkıyor. 3500’ü aşkın lisanslı futbolcudan rüya takımınızı kurup dünyanın dört bir yanından Dream League Soccer oyuncularıyla mücadeleye giriyorsunuz. Kendi stadyumunuzu ve tesislerinizi (sağlık, ticari, antrenman, konaklama) inşa edebileceğiniz bir futbol oyunu Dream League Soccer. 2020 sezonunda grafikler tamamen yenilendi, oynanış geliştirildi.

Mobilde FIFA, PES kadar popüler olan Dream League Soccer, 2020 sezonunu açtı! Luis Suarez ve Gareth Bale gibi yıldız oyuncularla sözleşme imzalayarak hayalinizdeki takımı oluşturuyor, oyuncularınızı geliştiriyor, kupa mücadelesinde yer alıyorsunuz. Düzenli etkinlikler de düzenleniyor, muhteşem ödüller dağıtıldığından kesinlikle katılmanızı öneririm. Teknik direktörleri kullanarak oyuncularınızın teknik ve fiziksel yeteneklerini geliştirme, Temsilci ve Yetenek Avcılarının yardımıyla transfer zamanı en yetenekli oyuncular bulma, kendi stadyumunuzu ve tesislerinizi inşa etme şansına sahipsiniz.