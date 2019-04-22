Drifty King, araba kaydırma - yanlama odaklı arcade araba yarışı oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Basit görselli bağımlılık yapıcı mobil oyunlar geliştiren Appsolute Games’in iOS cihaz kullanıcılarına özel çıkardığı drift yarış oyununda polislerin yanı sıra çılgın minibüsler ve engellerden kaçarak puan almaya çalışıyorsunuz.

Eski araba yarışları oyunları gibi tepe kamera açısından oynanış sunan drift oyunu, arcade tarzında gerçekçilikten uzak, hız odaklı oynanış sunuyor. Farklı türde birçok aracı bünyesinde barındıran yarış oyununda sonsuz seviye tabanlı oynanış hakim. İlerledikçe seviye atlıyor, seviye atladıkça daha zorlu pistlerde drift yapıyorsunuz. Oyunun kontrol sistemi süper tasarlanmış. Arabayı yönlendirmek, kaydırmak için ekranın sol veya sağ yanına basılı tutuyorsunuz. İnternet bağlantısı gerektirmemesiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz bir oyun.