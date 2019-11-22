Eczanem Nerede, yakındaki eczanelerle nöbetçi eczaneleri arayıp bulmanızı kolaylaştıran resmi nitelikli mobil uygulama. Türk Eczacıları Birliği’nin resmi uygulaması olan Eczanem Nerede’nin veri tabanı 54 Bölge Eczası Odası tarafından anlık olarak güncelleniyor. Sadece İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük iller değil, Türkiye genelindeki eczanelere ve nöbetçi eczanelere kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Bulunduğunuz ildeki tüm eczaneleri, konumunuza yakın olan tüm eczaneleri ve o gün nöbetçi tüm eczaneleri görebileceğiniz resmi bir uygulama Eczanem Nerede. iPhone’unuza ücretsiz indirip direkt kullanabileceğiniz eczane arama bulma uygulaması Eczanem Nerede, oldukça sade arayüze sahip. Yaşadığınız şehirdeki tüm eczaneler hem harita üzerinde hem de liste görünümünde gösteriliyor. Eczane isimlerinin altında adresleri ve hızlı arama için telefon simgesi çıkıyor. Eczane arama fonksiyonuyla dilediğiniz şehir, il ve ilçedeki eczanelere ulaşabiliyorsunuz.