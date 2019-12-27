EnTaksi İzmir taksi çağırma uygulaması, İzmirlilerin hayatını kolaylaştıran mobil uygulamalardan biri. 2020 yılı itibarıyla İzmir taksilerinin taksimetrelerinin dijitalleşmesiyle birlikte kulanılmaya başlanacak olan En Taksi İzmir mobil uygulaması ile yolculuklar güvenli hale geliyor.

EnTaksi İzmir, etrafta taksi bulamadığınız zamanlarda kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulama. iPhone’unuzdan tek tuşla taksi çağırabileceğiniz bu uygulamada yolculuk öncesinde ödeyeceğiniz yaklaşık ücreti, süreyi ve mesafeyi önceden görebiliyor, yolculuğunuza başlamadan önce sürücü ile internet üzerinden VoIP görüşme gerçekleştirebiliyor, yolculuk sonunda da şoförü puanlayıp görüş bildirebiliyorsunuz. Yolculuklarım menüsü altından o ana kadarki tüm yolculuklarınızı (hangi araca binmişsiniz, hangi şoför götürmüş, ne zaman binmiş, ne kadar tutmuş) görebiliyorsunuz.

EnTaksi İzmir Taksi Çağırma Uygulaması Özellikleri