Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde en uygun fiyatlarla bilet satın almak istiyorsanız, Enuygun uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Tatil, gezi, iş, ziyaret vb. nedenlerle seyahat etmeniz gerekiyorsa ve biletlere mümkün olduğunca az ödemek istiyorsanız, Enuygun uygulaması üzerinden birçok firmanın fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. THY, Pegasus, AnadoluJet, Onur Air ve Atlasglobal gibi firmaların tarifeli uçuşlarını listeleyebileceğiniz ve fiyatlarını tek bir sayfa üzerinden görüntüleyebileceğiniz uygulamada Qatar Airways, Emirates, Lufthansa, KLM ve British Airways gibi firmaların bilet fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Aktarmalı-aktarmasız uçuşları görüntüleyebileceğiniz ve birden fazla kişiye aynı anda bilet satın alabileceğiniz Enuygun uygulamasında, planlarınızda değişiklik olduysa bilet ücretinin % 90’ına kadar iade alabilmeniz de mümkün hale geliyor. Eğer siz de seyahatlerinizi ucuza getirmek istiyorsanız, Enuygun uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.