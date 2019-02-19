Evolution: The Video Game

Pek çok türün içerisinde bulunduğu Evolution'da dengeli bir mekanikle geliştirilmiş sürekli değişen bir ekosisteme uyum sağlayın, yaşayın ve büyütün.

Karnivorlardan korunmayı geliştiriyor veya Sulama Deliğinde Yiyecek yoksa yemek yemenin bir yolunu mu arıyorsunuz? Ekosistem sürekli değişiyor ve rakiplerinizin neler yaptığını çözmeniz gerekiyor. Binlerce olası tür kombinasyonu 17 benzersiz özellik kartından ortaya çıkarın, yani iki oyun birbirinden bağımsız olacak.

Tek bir tıklamayla oyun, hızlı tempolu bir çevrimiçi oyunda benzer yetenekli oyuncularla eşleşecektir. Oyunda arkadaş edin ve özel oyunlar hazırlayın veya devam eden sezonluk turnuvalarda rütbe alın ve ne kadar ileri gidebileceğinizi görün.