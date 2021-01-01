Exxen TV, filmler, diziler, programlar, çizgi filmler, belgeseller, şovlar ve fazlasını izleyebileceğiniz dijital bir platform. Acun Ilıcalı’nın Netflix’e yerli rakip Türkiye’nin dijital platformu Exxen’de hiçbir yerde izleyemeceğiniz en yeni Türk yapımı içerikler bulunuyor. Gençler, çocuklar, tüm ailenin birlikte izleyebileceği her gün yeni içerikler ve sürpriz formatlar sizi bekliyor. Exxen izlemek için hemen yukarıdaki Exxen İndir butonuna dokunarak uygulamayı telefonunuza indirin. Exxen uygulaması App Store’dan iPhone ve iPad cihazlara ücretsiz indirilebilir. Exxen içeriklerini 7 gün ücretsiz izleyebilirsiniz.

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Exxen nedir? Acun Medya bünyesinde kurulan, Türkiye’nin dijital platformu sloganıyla yayın hayatına başlayan Exxen, üyelerin diledikleri zaman diledikleri yerde diledikleri cihazla benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital platform.

Exxen nasıl indirilir? Exxen uygulamasını mobil cihazınıza App Store ve Google Play Store’dan indirebilirsiniz.

Exxen üyelik ne kadar? Exxen içeriklerini izlemek için Netflix, BluTV ve diğer online platformlardaki gibi öncelikle üye olmanız gerekmektedir. 7 gün boyunca ücretsiz izleme şansına sahipsiniz. Devam etmek istemeniz durumunda farklı üyelik seçenekleri mevcut. Aylık 9.90 TL’den başlayan ve aylık veya yıllık abonelik seçenekleriyle Exxen’e üye olabilirsiniz. Exxen üyelik seçenekleri;

rklmvr üyeliğinde reklamlı olarak yayınlanan Exxen içerikleri aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendiriliyor.

rklmyk üyeliğinde reklamsız olarak yayınlanan Exxen içerikleri aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendiriliyor.

rklmvr üyeliğinde yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendiriliyorsunuz.

rklmyk üyeliğinde yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendiriliyorsunuz.

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Exxen içerikleri neler? Netflix’e yerli rakip olarak ortaya çıkan Exxen’de çocuklar, gençler ve tüm ailenin birlikte izleyebileceği ve her gün yenilenen içerikler sunuluyor. Türkiye’nin sevilen oyuncuları ve beğenilen sanatçıları, en çok takip edilen sosyal medya fenomenleri ve gençleri peşinden sürükleyen YouTuber’lar, yıllar öncesinin içerikleri yerine özel ve orijinal içerikler, geniş kitlelere hitap eden ödüllü oyuncuların oynadığı diziler, Türkiye’de daha önce yapılmamış yarışmalar, şovlar, eğlence programları, Türkiye’de büyük ses getirmiş belgesel ve biyografilerin yaratıcılarından Exxen’e özel içerikler, çocuklara özel sadece Exxen için üretilmiş çizgi filmler ve animasyonlar, gençlerin sevgilisi yıldızlar, beğeniyle izleyecekleri birbirinden farklı içerikler ve fazlası Exxen’de!

Exxen giriş nasıl yapılır? Exxen izlemek için iki seçeneğiniz bulunmaktadır. Exxen’e bilgisayarınızdan, televizyonunuzdan (yansıtarak, Smart TV uygulaması bulunmuyor) veya mobil cihazınızdan (iPhone, iPad, Android telefon) giriş yaparak izlemeye başlayabilirsiniz. rklmyk üyeliğiniz varsa içerikleri indirerek internetsiz izleyebilirsiniz.

Exxen İçerikleri

Exxen’de yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar, şovlar, belgeseller, çizgi filmler;

Diziler

Sihirli Annem

Şeref Bey

Olağan Şüpheliler

Hükümsüz

Gibi

Öğrenci Evi

Yetiş Zeynep

Vahşi Şeyler

İşte Bu Benim Masalım

Programlar

Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

@Enis Arıkan (Enis Arıkan)

Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

Katarsis (Gökhan Çınar)

Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

Sürprizimiz Var

Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

Buraların Yabancısıyız

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

Kaçış (Alper Rende)

Survivor Seçmeler

Yarışma

Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Fight Club (Bilgehan Demir)

O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

Ayak Tenis

Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Şovlar

Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Belgesel

2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Çizgi Dizi ve Filmler