Fener Legend, Fenerbahçe Spor Kulübünün mobil oyunları arasında. Resmi taraftar uygulaması Mohikan Fenerbahçe’den sonra yayınlanan ilk mobil oyun Fubo Rolls’un ardından çıkış yapan Fener Legend, ilk olarak App Store’da indirilmeye açıldı. Fenerbahçe takımının yeni mobil oyununda kulübün hafızalara kazınan efsane gollerini tekrar canlandırıyorsunuz.

Fener Legend İndir

Milyonları ekrana kilitleyen önemli Fenerbahçe maçlarında atılan efsane golleri yeniden yaşatan harika bir mobil oyun Fener Legend. Takımın sosyal medya platformları üzerinden “Fener Legend geliyor. Unutulmaz gollerimizi siz atacaksınız. Oyunumuzun demo versiyonunu sizlerle paylaşıyoruz, tam sürümü çok yakında!” açıklamasıyla yayınlanan futbol oyunu, ilk olarak iOS (iPhone ve iPad) kullanıcıları için yayınlandı. Fener Legend Android platformu için yayınlandığında hem Fener Legend Google Play hem de Fener Legend APK indirme linklerini sizlerle paylaşacağız. Oyuna geçecek olursak, Fenerbahçe’nin yeni futbol oyunu Fener Legend ile efsane golleri tekrar canlandırıyorsunuz. Fenerbahçe tarihinde oynanmış unutulmaz maçlarda atılmış süper gollerin heyecanını yeniden yaşıyorsunuz. Tabii ki gerçek spikerler ve Şükrü Saraçoğlu atmosferi eşliğinde.

Sürükleyici ve harika senaryoları canlandırdığınız futbol oyununda rakipleri birer birer yenerek galibiyete ulaşın!

Fener Legend Fenerbahçe futbol oyunu öne çıkan özellikleri;