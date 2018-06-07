FIFA Football: FIFA World Cup, iOS tabanlı telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen yeni, güncellenmiş bir futbol oyunudur.

FIFA 18’in piyasaya sürülmesinden sonra App Store üzerinden yayınlanan FIFA Mobile, serinin bütün özelliklerini ücretsiz olarak mobil platformlara taşımıştı. FIFA 18’de oynayabildiğiniz turnuva, santra ve Ultimate Team özelliklerini iOS üzerine taşıyan FIFA Mobile, 6 Haziran 2018 itibarıyla yapılan güncellemeyle birlikte 1 Ağustos 2018’e kadar Dünya Kupası heyecanını iPhone ve iPad’ler üzerinde yaşanabilir hale getirdi.

Güncellemeyi indiren iOS kullanıcılarının FIFA 18’de yapılan bütün değişiklikleri mobil üzerinde oynayabileceklerini hatırlatan EA Sports, Dünya Kupası turnuvası, santra ve Ultimate Team modlarının Dünya Kupası oyuncularıyla oynanabileceğini söyledi. Atmosferin kupaya göre tekrar ayarlandığını belirten oyunun geliştiricisi, oyuncuların televizyonlarının başında Dünya Kupası maçlarını izlerken, bir yandan da kendi kariyerlerini devam ettirebileceklerini ifade etti. Yapılan değişiklikler ise şöyle sıralandı:

• Zafere ulaşmak için milli takımınızı kurup diğer FIFA World Cup™ takımlarına karşı mücadele edin

• Turnuvaya katılamayan takımlarla oynayın

• Gerçek hayattaki maçların sonuçlarını tahmin ederek ödül kazanın

• Karşı Atak maçlarında ve turnuvalarında mücadele edin

• Kadro Kurma Görevlerinde strateji kurun