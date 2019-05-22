Firework, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir video izleme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Popüler videolar izleyerek zaman geçirebileceğiniz bir uygulama olarak karşımıza çıkan Firework, boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir uygulamadır. Her türden ve tarzdan videoları takip edip beğendiğiniz videoları da kaydedebileceğiniz uygulamada eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Story tarzı videoların yer aldığı Firework uygulamasında kolay bir kullanım yer alıyor. Alternatif video izleme uygulaması olarak nitelendirebileceğim Firework, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir uygulama. Sizin de kendi videolarınızı yükleyebileceğiniz uygulamada tamamen özgür olabiliyorsunuz.

Firework uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.