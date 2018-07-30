Fitekran, sağlıklı yaşama ilişkin her şeyi tek bir yerde toplayan harika bir mobil uygulama. Egzersiz ve beslenme odak noktası olan Dr. Can Çiftçi’nin sağlık rehberi uygulaması, kişiye özel sağlık rehberlerinden besinlerin makro değerlerine, sağlıklı yemek tariflerinden spor ve egzersiz rehberlerine dopdolu içerik sunuyor. Üstelik reklamsız ve de ücretsiz!

Spor, diyet, sağlık, yaşam, suplementler, hastalıklar konusunda harika bilgiler paylaşan Dr. Can Çiftçi’nin sitesiyle aynı ismi taşıyan mobil uygulaması, tamamen Türkçe en iyi sağlıklı yaşam rehberi uygulaması diyebilirim. Beslenme rehberleri, spor ve egzersiz rehberleri, sağlıklı yaşam rehberleri, hastalık rehberleri, besin makro değerleri (veritabanı oldukça geniş), sağlıklı yemek tarifleri (kişiye özel ve hazırlanma süresi, porsiyon sayısından kalorisine her şey yazıyor), rehber öneren sohbet botu ve daha fazlasını içeren bir sağlık uygulamasından bahsediyorum. Arayüzü de kullanıcı dostu ve hızlı.