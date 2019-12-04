Basketbol oynamak için dünyanın dört bir yanından çemberler çizin ve milyonlarca başka oyuncu ile yarışın. Bu aksiyon dolu basketbol oyununda dünyanın dört bir yanından milyonlarca rakibini eleyebilir misiniz?

Basket sepetini hedefleyin, atışını belirleyin ve hedef alan bir yıldız oyuncu gibi vurun. Ağ üzerinden 3 ardışık basket atarak Magic Ball'un özel yeteneklerinin kilidini açın. Özel güçleri kullanarak puanınızı iki katına çıkarabilir ve şimdiye kadarki en iyi basketbol deneyimini yaşayabilirsiniz.

Yarışmaya hazır olun ve sahanın kralı olduğunuzu gösterin! Five Hoops birçok yeni özellik ile geliyor ve eski basketbol deneyimlerini unutturacak gibi gözüküyor.