Flippy Pancake, pankek ve birbirinden leziz tatları müşterilerinize şov yaparak sunduğunuz bir beceri oyunu. Yemek pişirme ve servis etme oyunlarını seviyorsanız zaman yönetimi oyunlarının telaşını yaşatmadan keyifli oynanış sunan bu yapıma bir şans verin. İnternet bağlantısı gerektirmiyor ve tek parmakla rahatlıkla oynanıyor.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan yemek servis oyununda adeta şov yapıyorsunuz. Masanın bir ucunda sabırsızlıkla bekleyen müşterilerinize pankek ve diğer tatları ulaştırmak için tüm hünerlerinizi sergiliyorsunuz. Pankeki tavadan tavaya fırlatıyor, en sonunda da müşterinin ağzına atıyorsunuz. Restoranınıza birbirinden ilginç insanlar geliyor. Her başarılı servis, size yeni müşteriler kazandırıyor. Müşteriler arttıkça menünüz de genişliyor. Pankek dışında (balık, et, sandviç, donut, yumurta…) yiyecekler hazırlıyorsunuz.