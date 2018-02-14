Flippy, çivilerle dolu platformda son hız koşan sporcuların yerin geçtiğiniz bir arcade oyunu. Ketchapp’ın olmasıyla zorluk düzeyini tahmin edeceğinizi düşündüğüm oyunda çift yönlü platformda ölümcül engellere takılmadan koşmaya çalışırken, verilen görevleri tamamlamak için de ter döküyorsunuz.

iPhone ve iPad’de oynanabilen diğer koşu oyunlarından farklı bir formda Flippy. İki yüzü de aralıklı çivilerle döşenmiş bir parkurda koşmaya çalışıyorsunuz. Koşarken parkurun sonu mesafenizi göre açılıyor. Dolayısıyla çivileri önceden görüp pozisyonunuzu ayarlama şansına sahip değilsiniz. Aniden çıkan çivileri atlamanın yolu sağlam reflekslerden geçiyor. Reflekslerinizi konuşturmalı, asla tereddüt etmemelisiniz.