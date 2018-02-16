FLO Game, mobil platformdaki top oyunları arasında en ilginci. Dinamik atmosferi, yerçekimine karşı koymaya zorlayan oynanışı, görsel efektleri, yumuşak animasyonları, kolay kontrol sistemi ile dikkat çeken arcade oyunda tepeler üzerinde yuvarlanan topu mümkün olan en uzun mesafeye taşımaya çalışıyoruz.

Renklerin sürekli değiştiği arcade oyunda dağlar üzerinde hızla yuvarlanarak ilerleyen, durdurulamayan bir topu kontrol ediyoruz. Oyunda amaç; mayınlara basmadan mümkün olan en uzun mesafeye yuvarlanmak. Tek dokunuşumuzla yukarı çıkıp aşağı inen topun hızını ayarlamamıza izin verilmiyor. İrili ufaklı gelişigüzel döşenmiş mayınlara yaklaştığımız vakit dikkatli olmamız gerekiyor. Aksi halde mayına çarpıp hızımızda ciddi bir düşüş yaşıyor ve bizi takip eden kara bulutların içine sürükleniyoruz.