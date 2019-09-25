Regl takibi yapmak Flo ile çok kolay.
Flo Adet Takipçisi tamamen ücretsizdir, kadının adet döngüsü ve hamilelik sürecini izlemesi için akıllı ve basit bir yoldur. Flo, adet (regl), yumurtlama günü ve doğurganlık dönemlerinin doğru ve güvenilir şekilde tahminini yapan bir adet takipçisi, yumurtlama hesaplayıcısı ve hamilelik hesaplayıcısıdır.
Regl takvimi yapay zeka (AI) ile öğrenme yöntemini kullanan kadınlara yönelik ilk adet dönemi uygulamasıdır. Düzensiz adet görenler de dahil olmak üzere tüm kadınlar bu sağlık takip uygulamasını güvenle kullanabilirler.
En son ne zaman regl olduğunuzu mu merak ediyorsunuz? Regl olacağınız bir sonraki tarihi mi bilmek istiyorsunuz? Flo adet takvimi ile regl döngünüzün takibi çok kolay.
Flo Period & Ovulation Tracker Özellikleri
- Regl takvimi ile döngünüzü ve adet sürecinizi takip edin
- Adet takibi ile başlangıç tarihi, bitiş tarih ve kanama düzeyinizi kaydedin
- Hamile kalma olasılığınızı tahmin etmek için yumurtlama günü takibi
- Adet döngüsü takvimi ile döngü, adet süresi ve luteal faz sürelerinizi düzenleyin
- Doğurganlık dönem takviminde döllenme için uygun günleri takip edin
- Adet takipçisi ile şimdiki ve geçmişteki adet (regl) döngülerinin analizini yapın