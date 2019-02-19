Binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Floyd’s Sticker Squad-Time Travelling Shooter, düşmanlara karşı toplarla mücadele edeceğiniz farklı bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Keyifli müzikleri ve kaliteli görüntü grafikleri ile oldukça ilgi çeken bu oyunda, yapmanız gereken karşınızdaki düşmanlara top atarak onları etkisiz hale getirmek. Üzerinize gelen düşmanlara karşı top fırlatarak yolunuza devam etmeli ve farklı çıkartmalar toplamalısınız. Toplayacağınız bu çıkartmalar sayesinde size verilen görevi tamamlayabilir ve sonraki bölümleri aktifleştirebilirsiniz.

Oyun içerisinde kullanabileceğiniz birbirinden farklı savaşçı karakterler yer almaktadır. Albümleri tamamlamak için kullanabileceğiniz 100’den fazla çıkartma bulunmaktadır. Ayrıca birbirinden zorlu onlarca farklı görev oyun içerisinde mevcuttur. Farklı zorluk dereceleri ile ister kolay, ister zor modda oynayabilirsiniz. Aksiyona doyacağınız bu oyunda, düşmanlarınıza karşı toplarla mücadele vererek hedefe ulaşmalısınız. Dilerseniz oynadığınız bölümü kayıt ederek sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Mobil oyun platformunda aksiyon kategorisinde kendine yer bulan Floyd’s Sticker Squad-Time Travelling Shooter, Android ve İOS işlemcilere sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.