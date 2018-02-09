Football Revolution 2018, FIFA Mobile, Dream League Soccer’dan sonra mobilde oynanabilecek en iyi futbol oyunu. FIFPro ile ortak geliştirildiği belirtilen futbol oyunu iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiriyor. Türkçe dil desteği ve online oynama dışında hiçbir eksiği yok diyebilirim.

Aralarında Messi, Neymar, Ronaldo gibi yıldızların da olduğu 2000’in üzerinde gerçek futbolcu, en gelişmiş hareket yakalama teknolojisi, gerçek hareketler, kahraman zamanları ile öne çıkan mobil futbol oyunu Football Revolution 2018’de rüya takımınızı kurup mücadele ediyorsunuz. FIFA’da olduğu gibi yıldız futbolcuları takımınıza alabiliyor, taktik (100’den fazla taktik) ve sahaya dizilişi (50’den fazla formasyon) ayarlayabiliyorsunuz. Oyuncu seçiminde zorlananlar için de kadro önerileri mevcut. Maça geçtiğinizde sizi fazla seçenek karşılamadığı gibi online oynama mevcut değil.

Kendi stadyumunuzu da inşa edebiliğiniz futbol oyununda diğerlerinde olmayan bir özellik mevcut. Kritik kahraman zamanı, oyuncunun pas verme, şut çekme veya top sürme arasında kararsız kaldığı noktada son dokunuşu yapmanıza izin veriyor. Ne yapacağınıza karar verdiğiniz bu anda maç bir süreliğine duraksıyor. Bunun dışında Football Revolution’ı diğerlerinden ayıran hiçbir nokta yok.