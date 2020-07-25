Fridge Food uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yemek tarifi uygulamasıdır.

Yemek yapmayı sevenler burada mı? Ya da yeni başlayacak olanlar... Yemek bir tutkudur ve yapabilmek için teknik birkaç bilgiyi bilmen gerekir. Tam da bu konuda sana yardımcı olacak bir uygulamadır.

Kategorilerden yapmak istediğiniz çeşidi bulun ve karşınıza binlerce yemek tarifi çıksın. Daha sağlıklı, daha hızlı ve daha akıllı pişirmenize yardımcı olacak fikirleri keşfedin. Üstelik atıştırmalık, spesiyal, tatlı, içecek, ara sıcak ve çorbalar gibi bir çok seçenek arasından size en çok uyanı seçebilirsiniz. Daha sonra yemek hakkındaki her şeyi öğrenip kusursuz şekilde yapabilirsiniz.

Yemek trendlerini öğrenin ve en ünlü şeflerden yemek tüyoları alın. Ağzınıza layık yemekler yapın. Hatta dilerseniz fotoğrafını bizlerle de paylaşın.

İlk denemenizde iyi olmasa da eliniz alıştıkça eminim ki en güzelini yapacaksınız. Hemen denemeye başlamak için uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.