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Fruit Heroes Legend 1.0.5 (ios)
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  5. Fruit Heroes Legend - iOS için Beceri Oyunu

Fruit Heroes Legend

1.0.5
ios
Fruit Heroes Legend
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi

Fruit Heroes Legend, zorlu bölümlerin ve renkli grafiklerin yer aldığı eğlenceli bir beceri oyunudur.

Fruit Heroes Legend, eşsiz ve zorlu bölümlerin yer aldığı bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Fruit Heroes Legend ile zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Fruit Heroes Legend'da zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Renkli meyveleri eşleştirip patlatarak puanlar kazandığınız oyunu çocukların da beğenerek oynayabileceğini söyleyebilirim. Etkileyici kurgusuyla da dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Ayrıca sevimli bebekleri kurtardığınız oyunda özel güçlendiriciler de kullanabiliyorsunuz. 

Fruit Heroes Legend Özellikleri

  • 1600'den fazla seviye
  • İnternetsiz oyun deneyimi
  • Zevkli oyun kurgusu
  • Renkli grafikler

Fruit Heroes Legend oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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