Fruit Heroes Legend, eşsiz ve zorlu bölümlerin yer aldığı bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Fruit Heroes Legend ile zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Fruit Heroes Legend'da zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Renkli meyveleri eşleştirip patlatarak puanlar kazandığınız oyunu çocukların da beğenerek oynayabileceğini söyleyebilirim. Etkileyici kurgusuyla da dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Ayrıca sevimli bebekleri kurtardığınız oyunda özel güçlendiriciler de kullanabiliyorsunuz.

Fruit Heroes Legend Özellikleri

1600'den fazla seviye

İnternetsiz oyun deneyimi

Zevkli oyun kurgusu

Renkli grafikler

Fruit Heroes Legend oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.