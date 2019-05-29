Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Game of Dice bir masa oyunudur.

Warship Battle’ın geliştiricisi ve yayıncısı olan Joycity Corp tarafından oyunculara sunulan Game of Dice günümüzde 5 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanıyor. Başarılı grafik açılarına ve zengin bir içeriğe sahip olan oyunda amacımız iflas etmemek olacak.

Eşsiz stratejiler uygulayacağımız yapımda gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile eşleşecek ve 150’den fazla kartı deneyimleyeceğiz. Teke tek maçlara da katılabileceğimiz oyunda Monopoly tarzında bir atmosfer bizleri bekliyor olacak.

Onlarca farklı müzik efektlerinin yer aldığı yapımda eğlenceli bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Ücretsiz yapısı ile Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme skor puanı elde eden yapım başarılı grafik çizmeye devam ediyor.