Go Plane, hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz uçak oyunu. Düşman uçakların fırlattığı onlarca güdümlü füzeden kaçmaya çalıştığınız oyunda hata yapma lüksünüz yok. Ekranın yanlış noktasına dokunursanız anında paramparça oluyorsunuz.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan uçak oyununda mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Güdümlü füzeleri şaşırtmak için havada yapmadığınız numara kalmayacak. Daha da kötüsü füzelerden kaçmanın bir sonu yok. Sizi düşene kadar gelmeye devam ediyorlar. Füzelerden biri çarptığı anda işiniz bitiyor ancak ekstra canınız varsa puan kaybı yaşamadan devam edebiliyorsunuz. Oyunun kötü yanı da burada kendini gösteriyor. Her öldüğünüzde reklamlarla karşılaşıyorsunuz.