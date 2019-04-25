Google Fit, iPhone kullanıcıları için sağlık ve aktivite takibi uygulaması. Apple Watch ve Google’ın Wear OS ile çalışan akıllı saatine sahipseniz tüm sağlık verilerinizi Google Fit iOS uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Daha sağlıklı ve aktif yaşam için koçluk yapan uygulamanın tüm özellikleri ücretsiz ve Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Google Fit, Apple’ın sürekli geliştirdiği sağlık uygulaması kadar başarılı hatta çok daha detaylı bilgiler sunuyor. Sadece Apple Watch değil, Wear OS’lu bir akıllı saatle de uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Sağlıklı kalmak için hangi sporu, aktiviteyi ne kadar süre yapacağınızı bilmiyorsanız uygulama bu konuda size yardımcı oluyor. Hareket Dakikası ve Kardiyo Puanı adında daha sağlıklı olmanıza yardımcı olabilecek iki yeni aktivite hedefi sunuyor. Gün içinde hareketli olduğunuz süre boyunca Hareket Dakikası kazanıyor, motive oluyorsunuz. Yürüyüş ve koşu gibi kalbin daha fazla kan pompalamasına neden olan aktivitelerde bulunduğunuzda aktivite yoğunluğuna göre Kardiyo Puanı kazanıyorsunuz. Daha az oturup daha fazla hareket etmeniz için uygulama akıllı önerilerde de bulunuyor. Lifesum, Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Headpspace ve daha pek çok popüler sağlık fitness uygulamasından bilgileri gösterebiliyor.

Google Fit Özellikleri