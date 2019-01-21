Hang Line: Mountain Climber

Bir boğmaca kancasıyla dağın zirvesine sallayabilir misiniz? Tehlikeli bir ortamda, felaket herhangi bir anda üzerinize gelebilir. Araştırmacı olmak için güvenilen kıskaç kancanızla silahlandırılmış bir kahraman haline gelin, tüm riskleri alıp misyonunuzu zafer içinde tamamlayın.

Dağa tırmanırken yolda kurtarılacak çok sayıda karakter var. Herkesi kurtarmak ve güvenli bir şekilde zirveye ulaşmak için yolunuzu dikkatlice planlamanız gerekecektir. Sorunları daha da arttırmak için her seviye tehlikeli hayvanlar ve engellerle dolu. Sizi yoldan çıkaracak dağ keçileri, sizi yutmaya çalışan dağ aslanları ve cesur kahramanınızı parçalara ayırabilecek düşen kayalar var.

Hayatta kalanları kurtarırken ve görevleri tamamlarken, yeni seviyelere erişmek veya yeni kozmetik ürünlerinin kilidini açmak için kullanabileceğiniz altınları kazanacaksınız. Kayalıklara geri dönmeden önce karakterinizi yükseltin veya yeni bir helikopteri yakalayın.