HapKitap uygulaması ile binlerce kitabın özetini okuyabilir, kitaplar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
HapKitap uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan dilediğiniz kitabın özetine kolayca ulaşabilirsiniz.
20 farklı kategoride binlerce kitap arşivi sunan HapKitap uygulamasında Bilim, Tarih, Aile ve Çocuk, Edebiyat, Sanat, Eğitim, Felsefe, Roman ve daha birçok kategoride merak ettiğiniz kitaplara ulaşabilmeniz mümkün. Uygulamaya üye girişi yaptıktan sonra her bir kitaba ortalama 20 dakika ayırarak, kitabın özetini okuyabilir ve konusuna hakim olabilirsiniz.
İlgi alanlarınıza göre size özel önerilerde bulunan HapKitap uygulamasında, kitap ayrıntılarını incelediğinizde yazarı, konusu, kimlere hitap ettiği vb. bilgilere de ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz kitapları almadan önce, özetlerini okuyup bilgi sahibi olmak istiyorsanız ya da ödevlerinizi yetiştirmeniz gerekiyorsa HapKitap uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.