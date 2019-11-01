HapKitap uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan dilediğiniz kitabın özetine kolayca ulaşabilirsiniz.

20 farklı kategoride binlerce kitap arşivi sunan HapKitap uygulamasında Bilim, Tarih, Aile ve Çocuk, Edebiyat, Sanat, Eğitim, Felsefe, Roman ve daha birçok kategoride merak ettiğiniz kitaplara ulaşabilmeniz mümkün. Uygulamaya üye girişi yaptıktan sonra her bir kitaba ortalama 20 dakika ayırarak, kitabın özetini okuyabilir ve konusuna hakim olabilirsiniz.