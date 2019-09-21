NHGames imzası ile geliştirilen Happy Ranch mobil platformda simülasyon oyunu olarak oyunculara sunuldu.

Mobil cihazlarımızda bizlere eğlenceli bir çiftçilik deneyimi yaşatacak olan Happy Ranch ücretsiz yayınlanması ile oyuncuların da yüzünü güldürmüştü. Her kesimden oyuncu tarafından kolaylıkla oynanabilen yapım günümüzde hem Android platformunda hem de iOS platformunda geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Google Play üzerinde yer alan bilgilere göre oyun sadece Android platformunda 1 milyondan fazla kez indirilmiş. iOS platformunu düşünürsek oyunun 2 milyon oyuncu tarafından oynandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Oyun içerisine dair bilgiler verecek olursak bizleri tatmin edici düzeyde bir içeriğin yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendimize ait bir çiftlik kurmaya çalışacağımız yapımda oyuncular çiftliklerine ağaçlar dikebilecek, üretim tesisleri inşa edebilecek, tarla ekip biçebilecek ve eğlenceli zaman geçirebilecekler.

Yapım Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanını elinde bulunduruyor.