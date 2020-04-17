iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasıyla Koronavirüs hakkında bilgi sahibi olabiliyor ve aile bireylerinizi takip edebiliyorsunuz.

Yeni Koronavirüs (COVID-19) konusunda bilgilendirme, yönlendirme ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasında, şikayetlerinizi belirterek hastalık konusunda gerekli yönlendirmeleri alabiliyorsunuz. Harita üzerinde riskli bölgeleri görebilme nizi sağlayan Hayat Eve Sığar uygulamasında, yine harita üzerinde hastane, eczane, market, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarını görebiliyorsunuz.

Bulunduğunuz bölgenin salgın durumunu öğrenebileceğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasında harita üzerinde evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölge yoğunluğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Uygulamayı diğer aile bireylerinize de yükledikten sonra Ailem bölümüne ekleyerek, konum bilgilerini görebilir ve bulundukları bölgenin risk durumlarını da görüntüleyebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Hayat Eve Sığar uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.