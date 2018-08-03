Healpy, Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden Groupama Sigorta’nın sağlık asistanı uygulaması.

Groupama Sağlık Sigortası olmayanlar için de faydalı bir uygulama olan Healpy, gün içinde attığınız adımı gösteriyor, su içme hatırlatmasında bulunuyor, yakındaki nöbetçi eczaneleri bulmanıza yardımcı oluyor. Sağlıklı yaşama merhaba demek isteyen herkese açık bir uygulama. Tamamen ücretsiz ve arayüzü oldukça sade.

Groupama Sigorta Healpy uygulaması, sağlık asistanı olarak öne çıkıyor. Adım Adım Sağlık bölümünden gün içinde kaç adım attığınızı, ne kadar yol katettiğinizi, kaç kalori yaktığınızı, günlük adım hedefinize ne kadar yaklaştığınızı görebiliyor; Lıkır Lıkır Sağlık bölümünden günlük kaç lt su içtiğinizi görebiliyor (su içme hatırlatıcısı da mevcut); Hizmetler bölümünden nöbetçi eczaneye ihtiyaç duyduğunuzda en yakınınızdaki eczanelerin yerini öğrenebiliyor, sağlık randevularınızı kaydedebiliyor, Groupama Sağlık Sigortanız yoksa teklif alabiliyorsunuz. Groupama Sağlık Sigortanız varsa Groupama Özel bölümünden poliçe detaylarınızı görüntülebiliyor, hızlı ambulans çağırabiliyor, doktorunuzla 7/24 canlı görüşme sağlayabiliyorsunuz.