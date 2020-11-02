Apple tarafından üretilen cihazlarda kullanabileceğiniz Help Steps uygulaması ile adımlarınızı yardım kampanyalarına ücretsiz şekilde bağışlayabilirsiniz.
Helpsteps uygulaması giderek hareketsizleşen hayatımızı daha hareketli ve daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlayan, ve kurguladığı alt yapısıyla da kullanıcıları bu amaçta motive eden bir sağlık ve sağduyu uygulamasıdır.
Dünya sağlık örgütü verilerine göre sağlıklı bir bireyin günlük atması gereken adım sayısı ortalama 8000-10000 arasındadır. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, teknolojinin artmasıyla bu sayı gün geçtikçe azalmaktadır. HelpSteps uygulaması size günlük attığınız adımlarınızı kazanca çevirme ve bu kazanç ile sosyal sorumluluk projelerine bağış yapabilme imkanı sunar.
Uygulama, telefonunuzun sağlık uygulamasından anlık olarak atılan adımları görüntüler. Tek yapmanız gereken bu adımları gün bitmeden HELPTEPS yani HS’ye çevirmektir! Biriktireceğiniz bu HS’ler ile sağduyu sayfasında yer alan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, insanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına adım bağışı yapabileceksiniz.
- Bu motivasyon ile daha fazla yürüyecek, daha iyi hissedecek ve ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olabileceksiniz. Ayrıca uygulama üzerinde biriken adımlarla alışveriş yapabilecek, internet paketi satın alabilecek ve arkadaşlarınıza adım aktarımı yapabileceksiniz. Unutmayın! Tek yapmanız gereken sağlığınız için yürümek ve gün bitmeden adımlarınızı HS’ye dönüştürmek!
- Ne kadar çok insan yürürse o kadar çok insan hayallerine kavuşacak ve birlikten kuvvet doğacak.Uygulama kullanımı sırasında programın açık olması gerekli değildir. Sedece yürüyüş esnasında telefonunuzun yanınızda olması yeterlidir. Bu sebeple uygulama kullanıcı dostudur. Gün sonunda tek yapmanız gereken attığınız adımları HS ye çevirmektir. Cüzdanınızda birikecek HS’leri dilediğiniz Bağış ekranındaki dilediğiniz yararlanıcıya bağışlayabilirsiniz.
- Gönül verdiklerim sayfasından dilediğiniz derneği takibe alıp düzenli bağışçısı olabilirsiniz.
- Arkadaşlarınızı davet ederek bonus HS kazanma şansı yakalayabilirsiniz.
- Dilediğiniz kullanıcıya adımlarınızı aktarabilirsiniz.
- Adımlarınızın TL değerini HelpstepsCard’a yükleyip, dilediğiniz gibi harcama yapabilirsiniz. Visa ve İninal kart altyapısıyla geliştirilen kartınızı dünyanın visa kullanılan her noktasında kullanabilirsiniz.
- Adımlarınızla operatörlerden internet paketi satın alabilirsiniz.
- Cüzdanım sayfasında çevrilen, bağışlanan, aktarılan tüm adımlarınızı, HS hareketlerinizi, adımlarınızın TL karşılıklarını görebilirsiniz.Helpsteps uygulaması giderek hareketsizleşen hayatımızı daha hareketli ve daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlayan, ve kurguladığı alt yapısıyla da kullanıcıları bu amaçta motive eden bir sağlık ve sağduyu uygulamasıdır.
- Dünya sağlık örgütü verilerine göre sağlıklı bir bireyin günlük atması gereken adım sayısı ortalama 8000-10000 arasındadır. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, teknolojinin artmasıyla bu sayı gün geçtikçe azalmaktadır.
- HelpSteps uygulaması size günlük attığınız adımlarınızı kazanca çevirme ve bu kazanç ile sosyal sorumluluk projelerine bağış yapabilme imkanı sunar.
- Uygulama, telefonunuzun sağlık uygulamasından anlık olarak atılan adımları görüntüler. Tek yapmanız gereken bu adımları gün bitmeden HELPTEPS yani HS’ye çevirmektir!
- Biriktireceğiniz bu HS’ler ile sağduyu sayfasında yer alan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, insanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına adım bağışı yapabileceksiniz.
- Bu motivasyon ile daha fazla yürüyecek, daha iyi hissedecek ve ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olabileceksiniz.
- Ayrıca uygulama üzerinde biriken adımlarla alışveriş yapabilecek, internet paketi satın alabilecek ve arkadaşlarınıza adım aktarımı yapabileceksiniz.
- Unutmayın! Tek yapmanız gereken sağlığınız için yürümek ve gün bitmeden adımlarınızı HS’ye dönüştürmek!
- Ne kadar çok insan yürürse o kadar çok insan hayallerine kavuşacak ve birlikten kuvvet doğacak.
- Uygulama kullanımı sırasında programın açık olması gerekli değildir. Sedece yürüyüş esnasında telefonunuzun yanınızda olması yeterlidir. Bu sebeple uygulama kullanıcı dostudur.
- Gün sonunda tek yapmanız gereken attığınız adımları HS ye çevirmektir.
- Cüzdanınızda birikecek HS’leri dilediğiniz Bağış ekranındaki dilediğiniz yararlanıcıya bağışlayabilirsiniz.
- Gönül verdiklerim sayfasından dilediğiniz derneği takibe alıp düzenli bağışçısı olabilirsiniz.
- Arkadaşlarınızı davet ederek bonus HS kazanma şansı yakalayabilirsiniz.
- Dilediğiniz kullanıcıya adımlarınızı aktarabilirsiniz.
- Adımlarınızın TL değerini HelpstepsCard’a yükleyip, dilediğiniz gibi harcama yapabilirsiniz. Visa ve İninal kart altyapısıyla geliştirilen kartınızı dünyanın visa kullanılan her noktasında kullanabilirsiniz.
- Adımlarınızla operatörlerden internet paketi satın alabilirsiniz.
- Cüzdanım sayfasında çevrilen, bağışlanan, aktarılan tüm adımlarınızı, HS hareketlerinizi, adımlarınızın TL karşılıklarını görebilirsiniz.
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