Help Steps

Helpsteps uygulaması giderek hareketsizleşen hayatımızı daha hareketli ve daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlayan, ve kurguladığı alt yapısıyla da kullanıcıları bu amaçta motive eden bir sağlık ve sağduyu uygulamasıdır.

Dünya sağlık örgütü verilerine göre sağlıklı bir bireyin günlük atması gereken adım sayısı ortalama 8000-10000 arasındadır. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, teknolojinin artmasıyla bu sayı gün geçtikçe azalmaktadır. HelpSteps uygulaması size günlük attığınız adımlarınızı kazanca çevirme ve bu kazanç ile sosyal sorumluluk projelerine bağış yapabilme imkanı sunar.

Uygulama, telefonunuzun sağlık uygulamasından anlık olarak atılan adımları görüntüler. Tek yapmanız gereken bu adımları gün bitmeden HELPTEPS yani HS’ye çevirmektir! Biriktireceğiniz bu HS’ler ile sağduyu sayfasında yer alan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, insanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına adım bağışı yapabileceksiniz.