Terk edilmiş bir köyü elden geçirerek tekrar yaşanılabilir bir mekan oluşturabileceğiniz ve eski savaş kahramanlarını köyünüzde misafir ederek bol miktarda altın kazanacağınız Hero Park, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak hizmet veren benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, yıllar önce yaşanan büyük bir savaşın ardından kullanılamaz hale gelen bir köyün yönetimini üstlenmek ve köye yeni yerleşim alanları inşa ederek tekrardan hayat vermektir. Köyünüze yeni misafir evleri, demirci ocakları, ahırlar, madenler ve daha onlarca farklı ticari faaliyet alanı inşa edebilirsiniz. Evlerde eski savaş kahramanlarını misafir edebilir ve atlarının bakımını yaparak altın kazanabilirsiniz. Ayrıca demirci ocaklarında yeni savaş malzemeleri üreterek savaşçılara satabilirsiniz. Böylece köyünüzü genişleterek yüzlerce karakterin ve hayvanın yaşayabileceğiniz eşsiz bir mekan tasarlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız Hero Park, simülasyon oyunları arasında bulunan kaliteli bir oyundur.