Hidden Object-Mystery Trackers: Queen of Hearts

Kasabaya yayılan bir virüs yüzünden tüm insanların korkunç yaratıklara dönüşmesi üzerine kolları sıvayacağınız ve deneyler yaparak virüsü etkisiz hale getirmenin yollarını arayacağınız Hidden Object-Mystery Trackers, mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürtpertici müzikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, yaratığa dönüşen insanları inceleyerek ne tür bir virüs bulaştığını araştırmak ve virüsü etkisiz hale getirmektir. Size her konuda yardımcı olacak sevimli bir köpekle birlikte araştırmalarınıza başlamalı ve virüsten korunmak için özel kıyafetler giyinmelisiniz. Virüsün etkisiyle bir anda canavarlaşan insanları takip ederek ne tür tepkiler verdiklerini incelemeli ve deneyleri buna göre yapmalısınız.

Bölümlerde yer alan ilginç eşleştirme ve bulmaca oyunları sayesinde çeşitli ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Böylece gizli nesneleri bulabilir ve görevleri tamamlayarak kasabayı virüsten kurtarabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Hidden Object-Mystery Trackers, macera dolu bir oyun olarak öne çıkıyor.