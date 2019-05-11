Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Hip Stage ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. Dünyanın dört bir yanında düşük bir topluluk tarafından oynanan Hip Stage, rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda karşımıza çıkan yapımda bir gece kulübünü işletecek ve gelen müşterilere eğlenceli anlar sunmaya çalışacağız. Bazen bir dj olarak benzersiz müzikler çalarak onları coşturacak bazen de konfetiler ile ortalığı süsleyeceğiz.

Mobil platformda bir türlü istenen ilgiyi göremeyen yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.