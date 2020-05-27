Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Hobby Farm HD Free milyonlarca oyuncuya eğlenceli anlar geçirmeye devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Hobby Farm HD Free eğlenceli bir çiftçilik dünyasının kapılarını aralıyor.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından her iki platformda oynanmaya devam edilen yapım da farklı bitkiler ekebilecek, hasat zamanı onları toplayabilecek, çiftliğimizde farklı hayvan modellerini besleyerek onlardan faydalanabileceğiz.

Oldukça zengin bir içerik eşliğinde oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım her kitleden oyuncu tarafından rahatlıkla oynanabiliyor. Çeşitli süslemeler ile çiftliğimizi daha da güzel hale getirebileceğimiz yapım Play Store’de oyuncular tarafından 4.3 olarak değerlendirildi.

Yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.