iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Hollow Ninja mobil oyunu, kendi köyünü ve halkını korumak için gemileri yakıp düşmana meydan okuyan bir ninjayı canlandıracağınız heyecan dolu bir macera oyunudur.

Hollow Ninja mobil oyununda kurgulanan dünya şartlarına hemen adapte olmalı ve görevinize başlamalısınız. Oldukça çetin ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkmadan önce Ninja karakterinizi en iyi ekipmanlarla donatın. Tüm yakın dövüş ve kılıç tekniklerini sergileyeceğiniz oyunda öncelikli hedefiniz yemek bulmak zira o zamanki dünyanın şartları bunu gerektirecektir.

Hollow Ninja mobil oyununda dünya bir kaos ortamından sıyrılır gibi olsa da aslında olay daha yeni başlıyor olacak. Zira dünyada besin yok denecek kadar az olup zaten kısıtlı olan kaynakları da yeni gelen istilacı yaratıklar ele geçirmektedir. İnsanlığı tehdit eden yaratıklar karşısında sadece birkaç köy ayakta kalabilmiştir. Bu köylerden birine ait olan Ninja olarak halkınızı korumak ve yemek bulmak için yaratıklara karşı heyecan dolu bir savaş vereceksiniz. Birçok zor bölümün yer aldığı oyunda kaliteli grafikler de oyunun akıcılığını destekliyor. Müthiş bir aksiyon sunan Hollow Ninja mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.